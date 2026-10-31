Cina: a Pechino una mostra per il 90esimo anniversario della Lunga Marcia (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna visita “Eroi ricordati, generazioni ispirate”, una mostra congiunta di cimeli rivoluzionari che commemora il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia dell’Armata Rossa degli operai e dei contadini cinesi, al Museo nazionale della Cina a Pechino, capitale della Cina, il 30 ottobre 2026. La mostra congiunta è stata inaugurata qui venerdì. Presenta oltre 400 reperti, illustrando l’epico viaggio dell’Armata Rossa attraverso blocchi e lungo migliaia di chilometri.

-Foto Xinhua-

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