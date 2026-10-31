Cina: a Pechino una mostra per il 90esimo anniversario della Lunga Marcia (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice osserva le locandine di film dedicati alla Lunga Marcia dell’Armata Rossa durante “Eroi ricordati, generazioni ispirate”, una mostra congiunta di cimeli rivoluzionari che commemora il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia dell’Armata Rossa degli operai e dei contadini cinesi, al Museo nazionale della Cina a Pechino, capitale della Cina, il 30 ottobre 2026. La mostra congiunta è stata inaugurata qui venerdì. Presenta oltre 400 reperti, illustrando l’epico viaggio dell’Armata Rossa attraverso blocchi e lungo migliaia di chilometri.

-Foto Xinhua-

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