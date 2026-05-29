Cina: raggiunti 7 mln di veicoli prodotti dalla BMW Brilliance a Shenyang

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La base produttiva di BMW Brilliance a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, ha raggiunto ieri il traguardo dei 7 milioni di veicoli prodotti, un risultato importante che riflette l’impegno di lunga data del BMW Group nei confronti del mercato cinese.

“Da oltre 30 anni siamo profondamente radicati in Cina. Il traguardo dei 7 milioni di veicoli BMW prodotti nel nostro stabilimento di Shenyang rappresenta una tappa significativa in questa storia di successo, poiché dimostra la forza della nostra produzione locale”, ha dichiarato Raymond Wittmann, membro del Consiglio di amministrazione di BMW AG per la produzione.

“Con l’avvio della produzione locale della Neue Klasse, o New Class, più avanti quest’anno, stiamo aprendo il prossimo capitolo e inaugurando una nuova era per BMW in Cina”, ha aggiunto.

Dall’uscita dalla linea di produzione del primo veicolo BMW prodotto localmente nel 2003 al traguardo odierno di 7 milioni di unità, BMW ha creato in Cina un sistema completo che copre l’intera produzione di veicoli e propulsori, la ricerca e lo sviluppo e una catena di fornitura localizzati, rendendo il Paese uno degli hub produttivi e di innovazione più importanti di BMW a livello mondiale, secondo l’azienda.

L’impianto di Shenyang, capoluogo della provincia del Liaoning, rappresenta la più grande base produttiva gestita dal BMW Group in tutto il mondo.

“Oltre a prodotti eccellenti, a Shenyang abbiamo creato anche un sistema produttivo a prova di futuro, solide competenze locali e un team eccezionale, la cui esperienza guida la nostra innovazione e il nostro successo in Cina”, ha dichiarato Birgit Boehm, presidente e amministratrice delegata di BMW Brilliance Automotive Ltd.

“Partendo da queste solide basi, stiamo accelerando a pieno ritmo in una nuova era attraverso l’innovazione, una localizzazione più profonda e la produzione intelligente, aprendo il prossimo capitolo dello sviluppo di BMW in Cina”, ha aggiunto Boehm.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).