Cina: raggiunta la velocità record di 800 km/h nel test di un Maglev

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Venerdì l’East Lake Laboratory dell’Hubei, nella Cina centrale, ha annunciato un risultato rivoluzionario nella tecnologia dei treni a levitazione magnetica ad alta velocità, con la sua linea di test che ha visto un treno di prova da 1,1 tonnellate accelerare fino a 800 chilometri orari in soli 5,3 secondi, segnando una pietra miliare nella ricerca sulla propulsione elettromagnetica.

Il test si è svolto su un tracciato di 1.000 metri, con il treno che ha raggiunto la velocità di punta intorno ai 600 metri e si è arrestato in modo stabile al punto finale dopo un viaggio di otto secondi.

Il risultato è stato reso possibile da un sistema di “guida a sospensione elettrica a magneti permanenti combinato con la propulsione elettromagnetica”, che ha superato sfide quali la stabilità aerodinamica alle alte velocità, la comunicazione wireless a bassa latenza e il controllo di precisione dei motori lineari, secondo il laboratorio.

Si tratta del terzo record mondiale del laboratorio in sei mesi, dopo le dimostrazioni di 650 chilometri orari del 16 giugno e di 700 chilometri orari del 14 luglio.

Il laboratorio ha affermato che la linea di prova da 1.000 metri opererà come piattaforma aperta a supporto della ricerca e sviluppo nei sistemi di trasporto Maglev di nuova generazione, nei lanci elettromagnetici aerospaziali e nei progetti legati all’economia a bassa quota, offrendo sostegno alle tecnologie di trasporto all’avanguardia.

(ITALPRESS).