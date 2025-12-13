Cina: Quanzhou ospita il Festival Internazionale delle Marionette (3)

QUANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giovani russi partecipano al Festival Internazionale delle Marionette di Quanzhou e posano per una foto di gruppo con un artista cinese a Quanzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 12 dicembre 2025. Il festival delle marionette, che fa parte del Festival Internazionale del Turismo Culturale della Via della Seta Marittima 2025, ha preso il via qui venerdì. Marionettisti provenienti dalla Cina e dall’estero hanno presentato vari spettacoli di marionette, offrendo al pubblico un ricco spettacolo visivo.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).