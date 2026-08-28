Cina: Qingdao, il Museo della birra Tsingtao attira sempre più visitatori (1)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti si radunano all’esterno del Museo della birra Tsingtao a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 27 agosto 2026. Negli ultimi anni, il museo ha attirato un numero crescente di visitatori, soprattutto grazie ai suoi progetti immersivi che combinano storia, cultura e svago in un’esperienza di viaggio originale e coinvolgente.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).