È morto all’età di 89 anni Harald V di Norvegia, era il sovrano più anziano d’Europa

OSLO (ITALPRESS) – È morto all’età di 89 anni Harald V di Norvegia, sul trono dal 1991 e considerato il sovrano più anziano d’Europa. Per 35 anni ha guidato la monarchia norvegese senza mai mettere in discussione la propria volontà di restare re fino alla fine, escludendo sempre l’ipotesi di un’abdicazione in favore del figlio Haakon. Salito al trono dopo la morte del padre Olav V, Harald aveva 53 anni ed era diventato il primo sovrano norvegese nato nel Paese dopo oltre cinque secoli.

Negli ultimi anni Harald aveva dovuto fare i conti con un quadro di salute sempre più fragile. Dopo diversi ricoveri, nel 2024 era stato sottoposto a un intervento cardiaco con l’impianto di un pacemaker, in seguito a un’infezione contratta durante un soggiorno privato in Malesia. Nel dicembre 2025 aveva preso parte alla cerimonia dei Premi Nobel aiutandosi con le stampelle. Nel febbraio 2026 era stato nuovamente ricoverato, questa volta a Tenerife, per un’infezione cutanea a una gamba accompagnata da disidratazione.

Con la morte di Harald V, la corona passa al figlio Haakon, che diventa re con il nome di Haakon VIII. Il nuovo sovrano eredita il trono dopo 35 anni di regno del padre. Harald lascia la moglie Sonja e la figlia Märtha Louise, residente negli Stati Uniti con il marito Durek Verrett.

MELONI “HA SERVITO LA NAZIONE CON EQUILIBRIO E AUTOREVOLEZZA”

“Esprimo a nome del Governo italiano il piu profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà Re Harald V di Norvegia. Un Sovrano che ha servito la sua Nazione con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare nel corso del suo lungo Regno i legami tra la Norvegia e l’Italia. Alla Famiglia Reale e a tutto il popolo norvegese giungano le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza”. Così sui suoi social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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