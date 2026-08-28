Malta, processo Caruana Galizia: la Procura chiede la condanna dell’imprenditore Fenech

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Al processo a Malta per l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, la Procura ha chiesto alla giuria di condannare l’imprenditore Yorgen Fenech, accusato di aver ordinato e finanziato l’assassinio.

Caruana Galizia fu uccisa il 16 ottobre 2017 da un’autobomba nei pressi della sua abitazione a Bidnija. Nell’arringa conclusiva, il procuratore Anthony Vella ha sostenuto che Fenech avesse “le mani sporche del sangue di Daphne” e che il suo coinvolgimento fosse determinante nell’omicidio.

Secondo l’accusa, il movente sarebbe legato alle inchieste della giornalista sugli interessi economici dell’imprenditore, in particolare sulla società 17 Black, registrata a Dubai e riconducibile all’imprenditore secondo la ricostruzione della Procura, e sul progetto energetico Electrogas, nel quale Fenech aveva una partecipazione.

Fenech, 44 anni, nega ogni coinvolgimento nell’omicidio e respinge l’accusa di associazione a delinquere. La difesa presenterà ora le proprie conclusioni.

La giudice Edwina Grima riassumerà quindi il caso davanti alla giuria, che si ritirerà per deliberare sul verdetto.

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(ITALPRESS).