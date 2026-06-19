Cina: Qianjiang, allevamento dei bachi da seta stimola l’economia locale (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’operaia avvolge i fili di seta in un’azienda tessile della seta nel distretto di Qianjiang, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 17 giugno 2026.

Con l’arrivo della stagione della raccolta dei bozzoli dei bachi da seta primaverili, gli allevatori di Qianjiang stanno approfittando del momento per raccogliere i bozzoli e consegnarli alle imprese produttrici di seta. Negli ultimi anni, Qianjiang ha sviluppato l’industria della coltivazione del gelso e dell’allevamento dei bachi da seta trasformandola in un settore specializzato di punta per aumentare il reddito degli agricoltori. Attualmente, l’industria copre tutte le 24 cittadine del distretto e ha consentito a 15.000 famiglie di agricoltori di dedicarsi a quest’attività. La filiera gelso-bachi da seta è diventata un motore per la prosperità degli agricoltori e la rivitalizzazione rurale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)