Cina: presentato piano per sviluppo di imprese dell’economia delle piattaforme

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e altri sei dipartimenti hanno pubblicato congiuntamente un piano d’azione volto a promuovere lo sviluppo coordinato delle grandi, medie e piccole imprese nell’ambito dell’economia delle piattaforme, nel periodo dal 2026 al 2028.

Il piano mira a promuovere le sinergie tra imprese di diverse dimensioni in materia di innovazione, ecosistema e apertura, a stimolare pienamente la creatività e la competitività dell’economia delle piattaforme, e a promuovere una più profonda integrazione tra economia reale ed economia digitale.

Secondo il piano, entro il 2028 la Cina punta a migliorare in modo significativo il livello di sviluppo coordinato tra imprese dell’economia delle piattaforme di diverse dimensioni, a creare una serie di modelli replicabili per l’innovazione collaborativa, e a coltivare un gruppo di aziende leader specializzate in specifiche nicchie manifatturiere nell’economia delle piattaforme.

Il piano esorta inoltre a una maggiore apertura e condivisione di tecnologie e dati, e delinea i compiti chiave e le azioni specifiche, tra cui guidare le imprese che operano nell’economia delle piattaforme a rafforzare l’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale, rafforzare la governance degli algoritmi e dei flussi di traffico, e promuovere la trasparenza degli algoritmi.

L’economia delle piattaforme è una nuova forma di economia basata sulle piattaforme Internet. L’economia delle piattaforme della Cina si trova attualmente in una fase critica di trasformazione e potenziamento, rendendo urgente l’adeguamento ai nuovi requisiti derivanti dallo sviluppo economico e sociale durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) e dai cambiamenti tecnologici e industriali.

Yu Xiaohui, presidente della China Academy of Information and Communications Technology, ha affermato che tutte le parti dovrebbero considerare l’attuazione del piano d’azione come punto di partenza per creare un sistema di economia delle piattaforme aperto, condiviso, diversificato e guidato dall’innovazione.

Questi sforzi consentiranno alle grandi imprese di rafforzare il proprio ecosistema aprendo le proprie capacità, aiuteranno le piccole e medie imprese a liberare il potenziale di innovazione attraverso la circolazione dei fattori produttivi, e porteranno lo sviluppo dell’economia delle piattaforme a un nuovo livello, ha aggiunto Yu.

(ITALPRESS).