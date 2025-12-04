PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì la Cina ha pubblicato i rapporti sugli hotspot della ricerca globale e sulle frontiere emergenti del 2025 e ha selezionato 128 frontiere di ricerca che hanno operato attivamente o si sono sviluppate rapidamente nel corso dell’anno.

I due rapporti, pubblicati congiuntamente dagli Istituti di Scienza e Sviluppo e dalla Biblioteca Nazionale delle Scienze, entrambi sotto il controllo dell’Accademia Cinese delle Scienze, insieme alla società di analisi globale Clarivate, mirano ad analizzare le principali scoperte scientifiche di frontiera che potrebbero influenzare lo sviluppo futuro del mondo e sostenere la strategia nazionale della Cina per l’innovazione scientifica e tecnologica.

Le frontiere di ricerca coprono campi quali scienze agrarie, botanica e zoologia, ecologia e scienze ambientali, scienze della Terra, medicina clinica, scienze biologiche, chimica e scienza dei materiali, fisica, astronomia e astrofisica, matematica, scienze dell’informazione, economia, psicologia e altre scienze sociali.

“Con il fiorire di una nuova ondata di rivoluzione scientifica e tecnologica, le frontiere della ricerca scientifica continuano a evolversi. I rapporti sollevano nuove domande e sfide per lo sviluppo integrato di tecnologia, economia, società e vari altri ambiti”, ha dichiarato Pan Jiaofeng, presidente degli Istituti di Scienza e Sviluppo.

