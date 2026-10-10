Cina: pubblicate linee guida su sviluppo di nuove forze produttive di qualità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Comitato centrale del Partito comunista cinese e il Consiglio di Stato hanno pubblicato una serie di linee guida volte ad accelerare lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità per sostenere uno sviluppo di alta qualità.

Le linee guida delineano 19 misure chiave in cinque ambiti, tra cui la promozione dell’innovazione scientifica e tecnologica, l’approfondimento dell’integrazione tra innovazione scientifico-tecnologica e industriale, l’innovazione degli approcci allo sviluppo, la promozione dell’innovazione istituzionale e dei meccanismi e il miglioramento dei meccanismi per lo sviluppo dei talenti.

Sottolineando che lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità rappresenta un requisito intrinseco e un importante punto focale per promuovere uno sviluppo di alta qualità, le linee guida evidenziano l’importanza di uno sviluppo guidato dall’innovazione, delle riforme e di misure adattate alle condizioni locali, nonché dell’adozione dell’approccio che prevede di “creare il nuovo prima di abolire il vecchio”.

Il documento invita a perseguire un’elevata tecnologia, un’elevata efficienza e un’elevata qualità, gestendo adeguatamente i rapporti tra governo e mercato, tra la natura qualitativa delle forze produttive e le forme che queste assumono nell’industria e nel mondo imprenditoriale, tra riforma e sviluppo e tra autosufficienza e apertura, coordinando al contempo sviluppo e sicurezza.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).