Cina: prosegue tradizione dell’inchiostro Hui per Anno del Cavallo (1)

HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un artigiano produce inchiostro Hui in un laboratorio di inchiostro nella contea di Shexian, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, l’11 febbraio 2026. I delicati bastoncini di inchiostro Hui ispirati all’Anno del Cavallo dello zodiaco cinese sono una delizia per gli occhi, portando a nuovo splendore l’artigianato millenario della produzione di inchiostro. Tali bastoncini sono realizzati principalmente nell’Anhui, da cui deriva il nome “Hui”, poiché la regione era originariamente sotto la giurisdizione di Huizhou nell’antica Cina.

