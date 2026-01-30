PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina promuoverà a livello nazionale nuove forze produttive di qualità nel settore della conservazione delle risorse idriche, concentrandosi sull’ampliamento dell’applicazione di tecnologie e attrezzature all’avanguardia per innalzare gli standard operativi e di gestione dei bacini, secondo quanto annunciato giovedì dal ministero delle Risorse Idriche.

Zhang Wenjie, funzionario del ministero, ha osservato che il Paese costruirà un sistema di monitoraggio intelligente per tutte le condizioni atmosferiche, che coprirà i settori del cielo, dello spazio, della terra, dell’acqua e dell’ingegneria. Verrà inoltre sfruttata una gamma di tecnologie, tra cui il telerilevamento satellitare, il radar a penetrazione del suolo, i veicoli aerei senza pilota, le navi senza equipaggio e i robot subacquei per migliorare le capacità di individuazione dei pericoli nascosti e portare avanti le operazioni di pattugliamento intelligente.

Zhang ha citato un caso di successo di applicazione di nuove tecnologie nella conservazione delle risorse idriche lo scorso anno. Durante la stagione delle alluvioni autunnali del 2025 sul fiume Hanjiang, lo stato di sicurezza ingegneristica in tempo reale del bacino di Danjiangkou, situato nella provincia dello Hubei, nella Cina centrale, è stato monitorato in presenza di alti livelli dell’acqua tramite il Global Navigation Satellite System e dei robot di rilevamento. Questo sostegno tecnologico ha consentito un funzionamento e una regolazione del bacino precisi e basati su criteri scientifici.

Il ministero sta intensificando gli sforzi per promuovere lo sviluppo di dighe sicure, ecologiche e intelligenti, secondo Wang Bao’en, vice responsabile del ministero. Inoltre, il ministero rafforzerà la ricerca e lo sviluppo e l’attuazione di nuove tecnologie e attrezzature, oltre a selezionare un gruppo di dighe rappresentative con solide condizioni di base per avviare progetti pilota nel settore e puntare a elevare il livello di gestione moderna dei bacini a uno standard più elevato, ha concluso Wang.

