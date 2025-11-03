ZIGUI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea realizzata con un drone il 2 novembre 2025 mostra la Diga delle Tre Gole e le sue linee di trasmissione elettrica in uscita a Yichang, nella provincia centrale cinese di Hubei. Il progetto delle Tre Gole, il più grande impianto idroelettrico del mondo, ha generato oltre 423 miliardi di kWh di elettricità da quando è stato ufficialmente certificato come completato e pienamente funzionante l’1 novembre 2020.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).