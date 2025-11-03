Cina: progetto Tre Gole, generati oltre 423 mld kWh di elettricità in 5 anni (1)

(251102) -- ZIGUI, Nov. 2, 2025 (Xinhua) -- An aerial drone photo taken on Nov. 2, 2025 shows the Three Gorges Dam and its outbound power transmission lines in Yichang, central China's Hubei Province. The Three Gorges project, the world's largest hydropower project, has generated over 423 billion kWh of electricity since it was officially certified as complete and fully functioning on Nov. 1, 2020. (Photo by Zheng Jiayu/Xinhua)

ZIGUI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea realizzata con un drone il 2 novembre 2025 mostra la Diga delle Tre Gole e le sue linee di trasmissione elettrica in uscita a Yichang, nella provincia centrale cinese di Hubei. Il progetto delle Tre Gole, il più grande impianto idroelettrico del mondo, ha generato oltre 423 miliardi di kWh di elettricità da quando è stato ufficialmente certificato come completato e pienamente funzionante l’1 novembre 2020.

