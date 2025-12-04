NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone con disabilità visive, insieme ai loro familiari e ai volontari, si godono un film in un cinema di Nanning, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 3 dicembre 2025. Mercoledì ricorre la 34esima Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Oltre 40 persone con disabilità visiva hanno assistito a una versione accessibile del film “One and Only” nell’ambito del progetto “Cinema di Luce”, un’iniziativa di welfare pubblico inaugurata nel 2017 dalla Communication University of China. L’iniziativa mira a realizzare film replicabili e distribuibili con descrizioni audio inserite nelle pause tra i dialoghi e gli effetti sonori, fornendo spiegazioni dei contenuti visivi, delle emozioni e dei significati delle scene.

