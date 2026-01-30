PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 28 gennaio 2026, mostra un’imbarcazione in manutenzione presso una base industriale offshore di attrezzature ingegneristiche nella città di Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Le imprese in tutto il Paese stanno operando a pieno ritmo nella produzione alla fine di gennaio, puntando a un solido inizio nel primo mese del nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]