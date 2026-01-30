PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 29 gennaio 2026, mostra un lavoratore all’opera su una linea di produzione di un’azienda nella contea di Hengdong, città di Hengyang, nella provincia centrale cinese dello Hunan. Le imprese in tutto il Paese stanno operando a pieno ritmo nella produzione alla fine di gennaio, puntando a un solido inizio nel primo mese del nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
