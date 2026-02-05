Cina: Prince Kung’s Palace Museum, apre mostra sul Capodanno lunare (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista prova a realizzare delle stampe xilografiche di Capodanno al Prince Kung’s Palace Museum di Pechino il 4 febbraio 2026. Mercoledì, nella capitale cinese si è aperta la mostra che espone oltre un centinaio di raffinate stampe xilografiche di Capodanno collezionate dal museo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
