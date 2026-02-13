Cina: primo recupero in mare per booster di primo stadio del Long March-10

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha recuperato per la prima volta con successo in mare il booster di primo stadio del razzo vettore Long March-10, completando la sua prima missione di recupero e salvataggio marittimo di un booster di questo tipo.

Venerdì mattina, la squadra di ricerca e recupero marittimo ha completato la missione, come riporta la China Manned Space Agency. Questo successo ha un’importanza significativa per i progressi nella tecnologia nazionale dei veicoli di lancio riutilizzabili.

Il razzo Long March-10 è decollato mercoledì alle ore 11 di Pechino e, poco dopo, il suo primo stadio è ammarato separatamente in modo controllato, come previsto, nell’area marittima determinata.

Il Long March-10 è progettato principalmente per missioni di esplorazione lunare con equipaggio e supporta anche le operazioni della stazione spaziale in orbita terrestre. Il booster di primo stadio, sviluppato nell’ambito del razzo Long March-10A, è riutilizzabile.

(ITALPRESS).