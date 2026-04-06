Cina: previsti 90,5 milioni di viaggiatori in treno per le vacanze del Qingming Festival (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Passeggeri stranieri effettuano il check-in alla stazione ferroviaria di Guiyang Nord, a Guiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 3 aprile 2026. La Cina dovrebbe registrare 90,5 milioni di viaggi di passeggeri in treno da venerdì a martedì prossimo durante il previsto picco di traffico per le vacanze del Qingming Festival, secondo l’operatore ferroviario nazionale. Con una media attesa di 18,1 milioni di viaggi al giorno durante i cinque giorni di picco, il China State Railway Group ha previsto per sabato un picco di traffico con un totale giornaliero di 21,2 milioni di viaggi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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