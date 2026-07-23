Meloni sente il presidente egiziano Al Sisi, focus su relazioni bilaterali e stabilità regionale

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, in occasione della Festa nazionale egiziana.

I due leader – fa sapere Palazzo Chigi – hanno fatto il punto sui diversi aspetti delle relazioni bilaterali a livello politico, economico e nel quadro delle attività del Piano Mattei, particolarmente nel settore della formazione tecnica e professionale, così come sugli sforzi comuni per il contrasto alla migrazione irregolare.

Alla luce del difficile contesto regionale, i due leader hanno infine convenuto di rimanere in stretto contatto con l’obiettivo di favorire la ricerca di soluzioni diplomatiche sostenibili che possano garantire la stabilità dell’area e riaffermare il principio chiave della libertà di navigazione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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