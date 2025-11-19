PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Gli studenti delle scuole primarie e medie in Cina dovranno svolgere attività fisica completa per non meno di due ore al giorno, hanno dichiarato mercoledì le autorità educative.

Alle scuole viene richiesto di garantire un’offerta completa di corsi di educazione fisica e salute e di assegnare un numero sufficiente di ore a tali attività, secondo un documento appena pubblicato relativo al rafforzamento del benessere fisico degli studenti.

Le scuole sono inoltre incoraggiate a organizzare una sessione di attività fisica di qualità al mattino e una al pomeriggio tra le lezioni, ciascuna della durata minima di 30 minuti, ha precisato il Ministero dell’Istruzione.

I programmi universitari dovranno fornire almeno 144 ore di corsi di educazione fisica, mentre i college professionali ne dovranno offrire almeno 108, ha aggiunto il ministero.

Il documento invita inoltre a coltivare un maggior numero di talenti sportivi, a rafforzare il corpo docente di educazione fisica e a migliorare la valutazione della loro performance didattica.

