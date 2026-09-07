Cina presta soccorso a 1.720 residenti nepalesi dopo la colata di fango al confine

GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha fornito assistenza a 1.720 residenti nepalesi delle zone di confine dopo che una colata di fango ha colpito il 26 agosto il valico di Gyirong, al confine tra Cina e Nepal, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, secondo quanto riferito ieri dal quartier generale per la risposta alle emergenze e i soccorsi.

La colata di fango, innescata dal crollo di un ghiacciaio ad alta quota in Nepal, aveva causato 43 morti e lasciato 519 persone disperse al valico di frontiera, secondo i dati disponibili alle 18 di ieri, come hanno riferito funzionari durante una conferenza stampa.

Molti residenti nepalesi delle zone di confine che lavorano o svolgono attività commerciali nella contea di Gyirong sono rimasti bloccati lì dopo che la colata di fango ha distrutto il valico di frontiera, attraverso il quale entrano ed escono dalla Cina.

(ITALPRESS).