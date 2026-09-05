Nuovi raid russi in Ucraina, almeno 4 morti a Kamianske

ROMA (ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste uccise e cinque ferite in un attacco russo contro la città di Kamianske, nell’Ucraina centro-orientale, secondo quanto riferito dal capo dell’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganz. “Un impianto industriale è stato danneggiato a Kamianske. Quattro persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite. Nella regione di Nikopol, sono stati colpiti il capoluogo di distretto e i comuni di Marhanetska e Pokrovska. Sono state danneggiate abitazioni private e un condominio. Un uomo di 62 anni è rimasto ferito”, scrive Ganz sui social. “Nel distretto di Synelnyky, il nemico attaccò le comunità di Bogynivska e Vasylkivska dove sono scoppiati incendi”, aggiunge.

– foto di repertorio IPA Agency –

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