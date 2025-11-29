Cina: presentate a Pechino monete commemorative per l’Anno del Cavallo (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La professoressa Wang Juan dell’Università di Pechino interpreta il significato simbolico e il patrimonio storico del “Cavallo” dalla prospettiva della cultura dello zodiaco, durante un evento di anteprima per i media nella capitale cinese di Pechino, il 28 novembre 2025. Il 26 novembre, la Banca Popolare Cinese ha emesso una serie di monete commemorative per celebrare il 2026, l’Anno del Cavallo. La collezione, composta da sei monete d’oro, quattro d’argento e una di platino, ha corso legale in Cina. Venerdì si è tenuto qui un evento di anteprima per i media dedicato alle monete commemorative.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).