Cina: presentate a Pechino monete commemorative per l’Anno del Cavallo (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS)- Un partecipante scatta una foto di una moneta commemorativa per celebrare l’Anno del Cavallo dello zodiaco cinese durante un’anteprima per i media nella capitale cinese di Pechino ieri. Il 26 novembre, la Banca Popolare Cinese ha emesso una serie di monete commemorative per celebrare il 2026, l’Anno del Cavallo. La collezione, composta da sei monete d’oro, quattro d’argento e una di platino, ha corso legale in Cina. Venerdì si è tenuto qui un evento di anteprima per i media dedicato alle monete commemorative.

