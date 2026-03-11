Cina presenta fibra di carbonio prodotta in serie più resistente al mondo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha presentato oggi la fibra di carbonio ultraresistente T1200 sviluppata a livello nazionale, con applicazioni previste nei settori aerospaziale, dell’economia a bassa quota e della robotica umanoide.

Non si tratta soltanto di una curiosità da laboratorio, infatti questo nuovo materiale ha raggiunto una capacità produttiva annua sull’ordine del centinaio di tonnellate, rendendo la Cina il primo Paese a produrre in serie una fibra di questo calibro, secondo il suo sviluppatore, la China National Building Material Group.

Questo passaggio dal laboratorio alla produzione su larga scala dovrebbe accelerarne l’adozione nei settori ad alta tecnologia.

Il diametro della fibra è inferiore a un decimo del diametro di un capello umano, eppure la sua resistenza alla trazione è 10 volte quella dell’acciaio ordinario, mentre la sua densità è pari soltanto a un quarto di quella dell’acciaio.

