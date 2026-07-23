Cina: inaugurato a Pechino l’Istituto per le civiltà globali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri è stato inaugurato a Pechino l’Istituto per le civiltà globali, una piattaforma accademica completa volta a promuovere la ricerca sulle civiltà e a favorire gli scambi e l’apprendimento reciproco tra di esse.

Istituito dall’Accademia cinese delle scienze sociali (CASS), l’istituto mira ad attuare l’Iniziativa per la civiltà globale, a condurre ricerche interdisciplinari sull’argomento e ad accelerare lo sviluppo di un sistema intellettuale cinese nello studio delle civiltà globali.

L’istituto dovrebbe fornire supporto intellettuale e una base teorica per approfondire gli scambi e l’apprendimento reciproco tra le civiltà, creando un consenso per la cooperazione globale e promuovendo la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità.

Secondo la CASS, l’istituto si concentrerà su aree chiave quali le nuove forme di progresso umano, le teorie fondamentali della civiltà, la storia delle civiltà, gli studi comparativi sulle civiltà e l’impatto dell’intelligenza artificiale sullo sviluppo delle civiltà globali.

Esso contribuirà a produrre risultati di ricerca di alta qualità dotati di rilevanza strategica, prospettica e pratica in questi campi.

L’istituto, inoltre, cercherà di costruire una rete globale per il dialogo e la cooperazione in ambito accademico sugli studi sulle civiltà e di istituire una piattaforma di alto livello per gli scambi accademici internazionali, ha affermato la CASS.

(ITALPRESS).