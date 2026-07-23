Cina punta a promuovere trasmissione e innovazione della medicina tradizionale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta a promuovere la trasmissione e l’innovazione della medicina tradizionale cinese (MTC) nell’ambito di un nuovo piano quinquennale per lo sviluppo del settore.

Il piano prevede inoltre di migliorare le reti di servizi di MTC di alta qualità, potenziare le capacità di assistenza sanitaria lungo l’intero ciclo di vita e promuovere un’integrazione di alta qualità tra la medicina tradizionale cinese e quella occidentale, tra gli altri compiti chiave.

Il piano è stato pubblicato congiuntamente dall’Amministrazione nazionale della medicina tradizionale cinese e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Entro il 2030, la MTC dovrebbe compiere progressi significativi nell’affrontare alcune importanti sfide sanitarie, tra cui patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, tumori, disturbi renali e malattie infettive, secondo il piano.

Nei prossimi cinque anni saranno inoltre potenziati i servizi di medicina tradizionale cinese a livello di base e saranno rafforzate in modo significativo le capacità di ricerca di base, rendendo tali servizi accessibili a tutti, riporta il piano.

Il documento prevede inoltre di sviluppare ulteriormente la cultura della medicina tradizionale cinese e di accrescerne l’influenza a livello internazionale.

(ITALPRESS).