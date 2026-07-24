Cina: prefettura di Qiandongnan celebra 70esimo anniversario di fondazione (1)

KAILI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra una cerimonia per il 70esimo anniversario della fondazione della prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, a Kaili, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 23 luglio 2026. Istituita il 23 luglio 1956, la prefettura ospita 4,9 milioni di persone appartenenti ai gruppi etnici Miao, Dong, Han e ad altre minoranze.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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