Libia, nuova centrale di Tripoli Sud si appresta a entrare in servizio per contrastare la crisi energetica

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La nuova centrale di Tripoli Sud si appresta a entrare in servizio con una capacità di 1.320 MW per contrastare la crisi elettrica che ha colpito diverse città del paese, con blackout ripetuti, anche di molte ore.
Secondo quanto dichiarato dalla compagnia elettrica libica in un comunicato su Facebook, l’impianto sarà collegato alla rete nazionale nei prossimi giorni per ridurre il deficit durante le ore di punta. La centrale è considerata uno dei più grandi progetti di produzione di energia in Libia.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS)
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