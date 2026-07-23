Trump valuta un nuovo attacco massiccio contro l’Iran: “Decisione vicina”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di “un nuovo attacco” su larga scala contro l’Iran e sarebbe vicino a una decisione definitiva. Lo ha confermato lo stesso Trump in un’intervista ad Axios, precisando che sul tavolo dell’amministrazione ci sono diverse opzioni militari e che una scelta finale non è stata ancora presa.

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