Cina: potenziate infrastrutture per il turismo sulla neve a Tianjin (3)

(251203) -- TIANJIN, Dec. 3, 2025 (Xinhua) -- A visitor skis at a ski resort in Jizhou District, north China's Tianjin, Dec. 2, 2025. In recent years, authorities in Jizhou District of Tianjin, which sits on the east section of the Yanshan Mountain, have been boosting ice and snow tourism by exploring local resources and improving service infrastructure. (Xinhua/Fu Tian)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore usa lo snowboard in una stazione sciistica nel distretto di Jizhou, a Tianjin, nel nord della Cina, il 2 dicembre 2025. Negli ultimi anni, le autorità del distretto, che si trova sul versante orientale dei monti Yanshan, hanno promosso il turismo del ghiaccio e della neve sfruttando le risorse locali e migliorando le infrastrutture di servizio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

