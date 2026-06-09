Cina: portavoce Esteri, ripresa scontri in Medio Oriente non serve gli interessi di nessuno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è profondamente preoccupata per la situazione in Medio Oriente, e la ripresa dei combattimenti non serve gli interessi di nessuno, ha affermato ieri Lin Jian, portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Lin ha formulato queste osservazioni durante un briefing regolare con la stampa, rispondendo a una domanda sull’argomento.

“La Cina spera che le parti interessate possano rispettare i propri impegni per il cessate il fuoco, mantenere lo slancio per quanto riguarda i negoziati, attenersi alla risoluzione delle controversie attraverso strumenti politici e diplomatici, e raggiungere al più presto un cessate il fuoco completo e duraturo, così da creare le condizioni necessarie per ripristinare la pace e la tranquillità in Medio Oriente e nella regione del Golfo”, ha dichiarato Lin.

(ITALPRESS).