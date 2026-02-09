Cina: portavoce Esteri, “Giappone ritiri dichiarazioni del primo ministro Takaichi su Taiwan”

PECHINO (CINA) (XINHUA) – La Cina “esorta ancora una volta il Giappone a ritirare le dichiarazioni errate rilasciate dalla prima ministra giapponese Sanae Takaichi su Taiwan” e a “dimostrare, con azioni concrete, la sua sincerità fondamentale nel salvaguardare le fondamenta politiche delle relazioni sino-giapponesi”, ha dichiarato lunedì a Pechino un portavoce del ministero degli Esteri.

Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni nel corso di un briefing con la stampa, dopo che la coalizione di governo giapponese composta dal Partito liberal democratico e dal Partito dell’innovazione del Giappone ha ottenuto oltre i due terzi dei seggi alla Camera dei rappresentanti a seguito delle elezioni generali di domenica.

Lin ha affermato che le elezioni “sono una questione interna del Giappone”, ma che “alcune questioni strutturali, profondamente radicate, e le tendenze ideologiche emerse da questa tornata elettorale meritano un’attenta riflessione da parte delle persone avvedute provenienti da ogni contesto giapponese e della comunità internazionale”.

“La Cina esorta le autorità di governo del Giappone a prendere atto delle preoccupazioni della comunità internazionale, a seguire un percorso di sviluppo pacifico invece di ripetere gli errori del militarismo, e a rispettare i quattro documenti politici tra Cina e Giappone”, ha aggiunto Lin.

“Se le forze di estrema destra in Giappone dovessero valutare erroneamente la situazione e agire in modo avventato – prosegue il funzionario –, incontrerebbero sicuramente l’opposizione del popolo giapponese e subirebbero una dura risposta da parte della comunità internazionale”.

Lin ha inoltre dichiarato che “la politica della Cina nei confronti del Giappone ha sempre mantenuto stabilità e continuità e non cambierà a causa di un’elezione”.

“Dobbiamo avvertire formalmente le autorità di governo del Giappone che la determinazione del popolo cinese a salvaguardare gli interessi fondamentali del Paese è incrollabile, cosi come la determinazione a difendere i risultati vittoriosi della Seconda guerra mondiale e l’ordine internazionale del dopoguerra è incrollabile, e la determinazione a contrastare e sventare le provocazioni delle forze anti-cinesi è anch’essa incrollabile”, ha dichiarato Lin.

(XINHUA).