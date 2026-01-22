Cina: Portavoce Esteri “Contrari a uso di pretesti per vantaggi egoistici sulla Groenlandia”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si oppone alla pratica che prevede l’avanzamento di accuse infondate e l’uso del Paese come pretesto per vantaggi egoistici. Lo ha affermato giovedì il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in risposta agli ultimi sviluppi riguardanti la Groenlandia.

“La Cina ha sempre ritenuto che gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite debbano essere rispettati nella gestione delle relazioni tra i Paesi”, ha affermato Guo durante un briefing con la stampa.

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i colloqui con il segretario generale della NATO Mark Rutte hanno prodotto “il quadro di un futuro accordo” riguardante la Groenlandia e la più ampia regione artica.

Secondo quanto riferito, un portavoce della NATO ha affermato che i negoziati tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti proseguiranno con l’obiettivo di garantire che Russia e Cina non acquisiscano mai un punto d’appoggio in Groenlandia dal punto di vista economico o militare.

“La cosiddetta minaccia cinese è infondata”, ha affermato Guo.

(ITALPRESS).