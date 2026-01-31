Cina: Portavoce Esteri “Ci opponiamo alla privazione dei diritti di sussistenza e sviluppo del popolo cubano”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Venerdì un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha espresso una ferma opposizione a mosse e pratiche che potrebbero privare il popolo cubano dei suoi diritti alla sussistenza e allo sviluppo.
Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni in risposta a una domanda su un ordine esecutivo firmato giovedì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che minaccia l’imposizione di dazi aggiuntivi sulle merci importate dai Paesi che forniscono petrolio a Cuba.
“La Cina sostiene fermamente Cuba nella difesa della propria sovranità e sicurezza nazionale e nel respingere le interferenze esterne”, ha dichiarato Guo durante un incontro con la stampa.
(ITALPRESS).
