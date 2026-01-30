PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giovedì una portavoce del ministero cinese del Commercio ha dichiarato che la Cina accoglie con favore le imprese finlandesi che continuano a investire attivamente nel Paese e a condividere le opportunità create dallo sviluppo di alta qualità della Cina.

La portavoce He Yongqian ha formulato tali osservazioni rispondendo a domande sul consenso e sui risultati raggiunti nel campo economico e commerciale durante la recente visita in Cina del primo ministro finlandese Petteri Orpo, nonché sugli sforzi da compiere per approfondire ulteriormente la cooperazione economica e commerciale bilaterale tra i due Paesi.

La visita è stata un successo e le due parti hanno raggiunto risultati pragmatici nella cooperazione economica e commerciale, ha affermato la portavoce.

Durante la visita, il ministero cinese del Commercio e il ministero finlandese degli Affari Economici e dell’Occupazione hanno firmato un protocollo d’intesa sul rafforzamento del lavoro del Comitato Cina-Finlandia per la cooperazione imprenditoriale innovativa e hanno convocato congiuntamente la sesta riunione del comitato, ha osservato la portavoce.

Secondo la funzionaria, oltre 50 imprese provenienti da entrambi i Paesi hanno condotto discussioni approfondite sulla cooperazione in settori quali l’innovazione, lo sviluppo verde e l’economia digitale. Inoltre, sono stati firmati numerosi accordi commerciali, che coprono ambiti tra cui macchinari minerari, assistenza sanitaria, produzione della carta ed edilizia ecologica.

Le aziende finlandesi hanno espresso una grande fiducia nelle prospettive economiche della Cina e nel potenziale del suo vasto mercato, manifestando la volontà di effettuare investimenti a lungo termine e approfondire la propria presenza in Cina, ha aggiunto He.

Guardando al futuro, il ministero lavorerà con la parte finlandese per attuare l’importante consenso raggiunto dai leader dei due Paesi, facendo buon uso di meccanismi quali il comitato congiunto economico e commerciale bilaterale e approfondendo ulteriormente la comunicazione e il coordinamento sulle politiche, ha affermato He.

