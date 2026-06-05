Cina: popolazione di ibis crestati supera i 12.000 esemplari (2)

HANZHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli ibis crestati fotografati in un centro di riproduzione artificiale della Riserva naturale nazionale dell’ibis crestato di Hanzhong, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 4 giugno 2026.

L’ibis crestato, con la sua caratteristica cresta rossa e il lungo becco nero, un tempo era ampiamente diffuso nell’Asia orientale e nella Siberia russa. In Cina era ritenuto estinto, fino a quando sette esemplari selvatici apparvero nella contea di Yangxian nel 1981. Quella scoperta segnò l’inizio della campagna nazionale cinese per la conservazione dell’ibis crestato. Quarantacinque anni dopo la riscoperta degli ultimi sette esemplari selvatici al mondo nello Shaanxi, l’uccello a rischio di estinzione ha stabilito popolazioni stabili in 15 suddivisioni a livello provinciale in tutto il Paese, dimostrando un eccezionale successo nella conservazione. Alla fine del 2025, la popolazione globale dell’ibis crestato aveva superato i 12.000 esemplari e il suo habitat si era esteso a oltre 20.000 chilometri quadrati, secondo gli ultimi dati del Dipartimento forestale della provincia dello Shaanxi. La specie è stata declassata dallo status di “in pericolo critico” a quello di “in pericolo” nella Lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

-Foto Xinhua-

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