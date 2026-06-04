Accordo sul cessate il fuoco tra Usa, Israele e Libano. Concordate zone di sicurezza che escludono Hezbollah

ROMA (ITALPRESS) – “A seguito dei negoziati guidati dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno accettato di implementare un cessate il fuoco. Il cessate il fuoco è condizionato a un cessate il fuoco completo da parte di Hezbollah e sgombero di tutti gli operativi di Hezbollah dalle aree a sud del fiume Litani. Le due parti hanno concordato, con la guida degli Stati Uniti, di procedere rapidamente alla creazione di zone pilota in cui le Forze Armate libanesi assumeranno il controllo esclusivo del territorio, escludendo qualsiasi attore non statale”. Lo si legge in un comunicato stampa diffuso dalle tre parti in campo.

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