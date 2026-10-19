Cina: Baoxing punta sui panda per sviluppare l’ecoturismo (1)

BAOXING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un panda gigante fotografato in un campeggio a tema panda nella contea di Baoxing, città di Ya’an, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 17 ottobre 2026. La contea di Baoxing, uno degli habitat principali di questa specie, ha sfruttato le proprie risorse legate ai panda per sviluppare un ecoturismo dedicato che comprende viaggi studio e alloggi in famiglia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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