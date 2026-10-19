Cina: Baoxing punta sui panda per sviluppare l’ecoturismo (2)

BAOXING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 17 ottobre 2026, mostra degli alloggi in famiglia nel villaggio di Dengchigou, nella contea di Baoxing, città di Ya’an, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. La contea di Baoxing, uno degli habitat principali di questa specie, ha sfruttato le proprie risorse legate ai panda per sviluppare un ecoturismo dedicato che comprende viaggi studio e alloggi in famiglia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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