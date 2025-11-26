Cina: piccole e medie banche rurali registrano espansione stabile

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le piccole e medie banche della Cina nelle aree rurali hanno registrato una crescita stabile della loro scala, con un’espansione complessiva sempre più stabile e solida, secondo un rapporto recentemente pubblicato dalla China Banking Association.

Alla fine del 2024, il totale delle loro attività e passività aveva raggiunto 57,91 trilioni di yuan (circa 8,18 trilioni di dollari) e 53,69 trilioni di yuan, in aumento rispettivamente del 6,06% e del 6,02% su base annua, secondo quanto mostrato dal rapporto.

I prestiti in essere presso questi istituti bancari rappresentavano oltre il 55% del totale delle loro attività alla fine del 2024, con il loro business creditizio che ha continuato a concentrarsi sull’economia reale, ha affermato il rapporto.

Il rapporto ha indicato che le piccole e medie banche rurali stanno cogliendo molteplici opportunità strategiche, come la rivitalizzazione rurale, lo sviluppo regionale coordinato e il miglioramento della spesa dei consumatori. Stanno anche affrontando sfide pratiche, tra cui l’intensificarsi della concorrenza di mercato e il ritardo della trasformazione digitale.

Secondo il rapporto, esse dovrebbero rafforzare l’allerta precoce sui rischi e i controlli interni, far progredire una trasformazione digitale adatta alle loro condizioni di risorse e accelerare la formazione di talenti professionali e versatili per raggiungere uno sviluppo di alta qualità e sostenibile, servendo al contempo l’economia reale.

