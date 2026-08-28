Cina: piano di educazione giuridica tramite IA per sensibilizzazione più mirata

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nei prossimi cinque anni la Cina utilizzerà tecnologie come l’intelligenza artificiale (IA) e i big data per rendere l’educazione giuridica pubblica più mirata e interattiva, hanno dichiarato ieri alcuni funzionari.

Nell’ambito del piano quinquennale cinese per l’educazione e la divulgazione giuridica relativo al periodo 2026-2030, il Paese promuoverà l’educazione giuridica permanente ed esplorerà nuovi modelli di divulgazione mirata, avvicinandola maggiormente al lavoro e alla vita quotidiana delle persone.

Il ministero della Giustizia attingerà alle risorse di big data provenienti da enti governativi, organi giudiziari e società del settore Internet per individuare le esigenze giuridiche e le questioni relative alla tutela dei diritti dei diversi gruppi di persone, ha dichiarato Xu Yunkai, direttore dell’Ufficio per la divulgazione giuridica e la governance del ministero, durante una conferenza stampa di presentazione del piano.

L’IA e altre nuove tecnologie saranno utilizzate per generare contenuti di educazione giuridica, distribuirli a un pubblico mirato e consentire interazioni in tempo reale, rendendo l’educazione giuridica più accessibile e coinvolgente, ha affermato Xu.

I giovani saranno al centro dell’attenzione, con il piano che prevede il rafforzamento dell’educazione giuridica e un quadro più completo in questo ambito per le nuove generazioni, ha dichiarato Tang Jie, funzionario del Comitato centrale della Lega della gioventù comunista cinese.

Le autorità ricorreranno inoltre all’IA, ai video brevi e ad altri formati per rendere l’educazione giuridica più interessante per i giovani.

Nel periodo 2026-2030, le autorità cinesi competenti in materia di cyberspazio intensificheranno l’informazione pubblica sulle leggi relative al settore e faranno un maggiore uso delle piattaforme digitali per l’educazione giuridica, ha dichiarato Chao Baodong, funzionario dell’Amministrazione cinese per il cyberspazio.

Le autorità incoraggeranno i fornitori di servizi Internet, in particolare le principali piattaforme online, a partecipare all’educazione giuridica creando canali dedicati e organizzando attività correlate.

(ITALPRESS).