Cina: Pechino sviluppa industrie emergenti e orientate al futuro (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una mano robotica dotata di grande destrezza gioca a “sasso-carta-forbici” con un visitatore presso il Centro di innovazione per la robotica umanoide di Pechino, capitale della Cina, il primo luglio 2026. L’Area di sviluppo economico-tecnologico di Pechino, nota anche come Beijing E-Town, è riuscita a sviluppare e rafforzare un moderno sistema di industrie emergenti e orientate al futuro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)