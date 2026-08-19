L’Ambasciatore d’Italia in Grecia Cuculi riceve il Comandante di Nave San Marco

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Grecia, Paolo Cuculi, ha ricevuto il capitano di vascello Alessandro Ballestra, comandante della nave San Marco della Marina militare. Lo riferisce una nota dell’Ambasciata.

L’unità anfibia è attraccata al porto greco di Salamina, dopo una campagna di navigazione nel Mediterraneo centro-orientale. La nave, progettata per svolgere attività di trasporto e sbarco sia in porti attrezzati sia in litorali isolati, è attualmente impiegata nell’ambito della campagna addestrativa per gli allievi marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto.

L’ambasciatore ha ringraziato il comandante e una rappresentanza di allievi per il servizio assicurato dalla Marina militare nelle sue numerose missioni a tutela della sicurezza e della libertà di navigazione, in special modo nell’attuale complesso contesto internazionale.

-Foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia in Grecia-

(ITALPRESS).