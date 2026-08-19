Cina: Forum 2026 su economia digitale della SCO prevista a settembre a Urumqi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Forum 2026 sull’economia digitale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) si terrà dal 14 al 16 settembre a Urumqi, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uigura.

Al forum sono attesi circa 500 partecipanti, tra cui funzionari governativi, esperti di think tank, dirigenti d’impresa, accademici e rappresentanti di associazioni di settore provenienti dagli Stati membri della SCO. Tra questi, oltre 200 saranno delegati internazionali, secondo l’Amministrazione nazionale dei dati (NDA).

Il forum comprenderà una riunione a porte chiuse a livello ministeriale, una cerimonia di apertura e una sessione plenaria, quattro sottoforum tematici e una serie di eventi a margine, secondo quanto dichiarato da Yu Ying, vice direttrice dell’NDA.

Durante la sessione ministeriale, i partecipanti si concentreranno sul rafforzamento del dialogo intergovernativo e della cooperazione pratica e dovrebbero elaborare un’agenda delle priorità nella cooperazione per l’economia digitale della SCO (2026-2027), destinata a guidare gli sforzi congiunti nei prossimi anni.

I quattro forum tematici riguarderanno la connettività digitale, il commercio digitale e l’economia dei corridoi, le applicazioni industriali digitali e intelligenti, nonché la governance digitale e lo sviluppo delle capacità.

Per favorire il raggiungimento di risultati concreti, il forum comprenderà anche una mostra interattiva, sessioni di matchmaking aziendale e visite sul campo a progetti e imprese locali.

Negli ultimi anni, la cooperazione in materia di economia digitale è diventata una priorità fondamentale nell’agenda della SCO. Al vertice SCO di Tianjin del settembre 2025, i capi degli Stati membri hanno adottato una dichiarazione sul rafforzamento dello sviluppo dell’economia digitale, impegnandosi a intensificare la collaborazione nella definizione di regole e standard internazionali per la sicurezza dei dati, a promuovere lo sviluppo delle infrastrutture digitali e a migliorare l’erogazione dei servizi pubblici.

(ITALPRESS).