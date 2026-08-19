Cina: ferrovie hanno gestito 2,35 mld tonnellate di merci nei primi sette mesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le ferrovie statali cinesi hanno movimentato 2,35 miliardi di tonnellate di merci nei primi sette mesi del 2026, in aumento dello 0,7% su base annua, fornendo un sostegno affidabile alla riduzione dei costi logistici e garantendo la stabilità delle attività economiche, secondo quanto dichiarato oggi dall’operatore ferroviario statale.

Il carico merci medio giornaliero si è attestato a 187.000 vagoni, con un aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo la China State Railway Group Co., Ltd.

Il settore ferroviario ha dato priorità al trasporto di merci chiave essenziali per l’economia nazionale e il sostentamento della popolazione, garantendo consegne rapide ed efficienti. Nel periodo gennaio-luglio sono state trasportate 1,22 miliardi di tonnellate di carbone, comprese 813 milioni di tonnellate di carbone termico.

L’operatore ha predisposto soluzioni logistiche su misura per le principali imprese dei settori cerealicolo, chimico e tessile. Di conseguenza, il trasporto di cereali è aumentato del 7,4%, quello di prodotti chimici del 5,4% e quello di prodotti tessili del 21,4% su base annua.

Nel frattempo, il settore ferroviario ha approfondito le riforme e l’innovazione per sviluppare il trasporto multimodale. Sono stati introdotti complessivamente 165 prodotti intermodali ferrovia-acqua con “documento unico”, con prenotazioni che hanno raggiunto 71.600 TEU, facendo aumentare del 9,2% il volume del trasporto containerizzato ferrovia-acqua. Il volume del trasporto intermodale ferrovia-strada è cresciuto dell’80,9%, raggiungendo 294 milioni di tonnellate, sostenuto dallo sviluppo di rotte ferrovia-strada di alta qualità.

In collaborazione con la All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives, il gruppo ha innovato un modello di trasporto consolidato del cotone e ha operato 96 treni speciali per il cotone dello Xinjiang nei primi sette mesi, facendo aumentare il volume del trasporto di cotone del 157,3% su base annua.

Da gennaio a luglio, i treni merci Cina-Europa hanno effettuato 12.988 viaggi, con un aumento del 17,6%, mentre quelli Cina-Asia centrale hanno raggiunto 8.582 viaggi, in lieve crescita dello 0,7%.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)