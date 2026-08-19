ROMA (ITALPRESS) – Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. I combattimenti a lungo raggio tra Russia e Ucraina si sono intensificati, al 1.638esimo giorno di guerra. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco Sergey Sobyanin citando il Ministero della Difesa: “Il personale dei servizi di emergenza sta intervenendo nel luogo in cui sono caduti i detriti”, ha scritto Sobyanin sui social.

Mentre droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia. Due persone sono rimaste uccise e almeno altre dieci ferite. Lo ha riferito RBC-Ucraina, citando il capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Secondo Fedorov, i droni russi hanno colpito il capoluogo regionale, danneggiando edifici residenziali e non residenziali. Gli impatti hanno provocato un incendio.

PERQUISITE ABITAZIONI DI DEPUTATO E DI VICECAPO UFFICIO ZELENSKY

L’Ufficio ucraino anticorruzione (Nabu) ha perquisito stamane le abitazioni di Iryna Mudra, vicecapo di gabinetto della presidenza, e di Vadym Stolar, membro del parlamento. Lo riferisce il Kyiv Independent citando una fonte all’interno delle forze dell’ordine. Secondo la fonte, sono stati anche perquisiti i locali collegati a Maksym Mykytas, ex membro del parlamento, e alla banca statale Sense Bank.

Il deputato Stolar ha confermato la perquisizione presso la sua abitazione. “Posso confermare che Nabu sta conducendo delle indagini presso il mio domicilio”, ha scritto Stolar su Facebook. “Sto collaborando pienamente con l’ufficio e non sto ostacolando in alcun modo il lavoro delle forze dell’ordine”. L’Ufficio anticorruzione ha fatto sapere che è in corso “un’operazione speciale per smascherare un’organizzazione criminale guidata da un attuale deputato e da un ex parlamentare ucraino, e che coinvolge alti funzionari dell’ufficio del presidente”.

Secondo quanto trapelato dalle indagini, Sense Bank sarebbe stata utilizzata come canale per il trasferimento di parte dei fondi destinati al pagamento della cauzione dell’ex ministro della Giustizia e dell’Energia Herman Halushchenko. L’ex ministro era stato arrestato il 15 febbraio mentre cercava di lasciare il paese, ed è indagato per riciclaggio e associazione a delinquere. Sense Bank sarebbe inoltre implicata in un sistema di corruzione che vedrebbe al centro l’ente statale per l’energia nucleare Energoatom. Il giro di corruzione, del valore stimato di 100 milioni di dollari, è al centro di un’inchiesta avviata lo scorso anno.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).